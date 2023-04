Der VfR Frankenthal musste beim Konkurrenten BSC Oppau einen Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga hinnehmen. Drei von vier Toren wurden per Kopfball erzielt.

Die VfR-Mannschaft von Spielertrainer Matteo Randazzo verlor 1:3 (0:2) beim direkten Konkurrenten in Oppau. Randazzo wirkt ein wenig konsterniert am Telefon. „Ich muss das erst einmal verarbeiten“, sagt der Trainer des abstiegsbedrohten VfR Frankenthal nach der Niederlage seiner Mannschaft in Oppau. Zwei hundertprozentige Torchancen habe er selbst liegen lassen, sagt der Spielertrainer – unter anderem traf er per Kopf nur die Latte. „Ich übernehme da die Verantwortung. Du bekommst nach acht Minuten das Gegentor und musst eigentlich schon führen.“

Ferraros Kopfball-Tore

Für den frühen Rückschlag aus Frankenthaler Sicht zeichnete Oppaus Torjäger Gianluca Ferraro verantwortlich (8.). Ferraro war es dann auch, der kurz vor der Pause nachlegte und kurz vor Ende des Spiel den Endstand besorgte. „Er hat zwei Tore per Kopf gemacht, Wir wussten, dass er kopfballstark ist“, sagte Randazzo.

Zwischenzeitlich keimte bei den Frankenthalern nach Tom Hartmanns Anschlusstor Hoffnung auf (53.). Kurioserweise fiel auch dieser Treffer per Kopf. Randazzos Ecke verwandelte Hartmann . Doch am Ende gab es nicht den Ausgleich und wenigstens einen Punkt, sondern den Ferraro-Treffer zum 3:1. „Es war ganz schwierig“, analysiert der Coach die Partie, der „vor der eigenen Haustür kehren“ will. „Ich muss die Dinger einfach machen.“