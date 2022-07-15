Sekundarabschluss 1
Klasse 10d:Aida Abdul-Ghani, Lorena Bartucca, David Becker, Elias Brandl, Mia Büffor, Kevin Doczi, John Dos Santos, Samuel Enns, Victoria Feit, Tom Fichtelberger, Amelie Friesen, Lukas Gerhardt, Leonie Glück, Aleyna Gümüsay, Robin Jost, Katharina Keßler, Ludmilla Khardykainen, Samuel Khardykainen, Lukas Kischke, Hanna Kuß, Anita Medo, Jonas Molz, Cindy Nwosu, Simon Olschantschenko, Alessandro Petrone, Aaron Rohrbacher, Gerd Schönke, Luisa Schönke, Yannik Sieche, Athanasios Tomoleon, Peter Urbanik, Luisa Wiebe und Max Ziehl.
10e: Afshan Ahmed, Kerem Aydin, Jonas Bestvater, Katharina Birich, Daniele Demerji, Patrizio Demerji, Eleonora Di Maria, Christos Famuyiwa, Isabell Gopon, Ali Jarrar, Eva Kodek, Joel Kowalski, Aroobah Liaqat, Rahel Liebenau, Evelina Mik, Sandra Michelle Miler, Afrodhiti Peci, Elian Rahn, Luca Roßbroich, Annika Rumpf, Hannah Rumpf, Emilie Schmidt, Josia Schwander, Nico Voth, Markus Wahnsiedler, Deborah Wiebe, Malika Wittner und Justin Würfel.
10f: Khulud Ataya, Dogan Cavuldak, Valentina Celestino, Lorenzo Condello, Roua Zarah Dabbagh, Zymer Dacaj, Laureta Daci, Jasmin Engel, Carla Feisthammel, Lorena Giuga, Haydari Sadegh, Hassan Ismail, Beyza Karadal, Alexandra Latipova, Ceyda Maraslioglu, Yüsra Maraslioglu, Kimberly Metz, Danny Nguyén Ngo, Sebastian Olsen, Seha Palanci, Dominik Patzig, Lukas Rasti, Emily Rehberg, Amy Lea Renner, Lara Resler, Christopher Schaub, Andreas Schienkov, Elona Thaqi und Tim Walther.
10g:Romina Adams, Maya Aoun, Isragül Bakar, Flavio Bommicino, Joyce Dyck, Sherin El Sayed, Anchelle Fitz, Enzo Flaming, Claire Michelle Gerner, Bernd Günter, Adrijan Alexander Hanek, Nancy Heidt, Noe Elvis Henriques Fürst, Nico Hörner, Dominik Kargus, Luke Kelm, Theofilos Malliotakis, Fabian Meeß, Sophia Niebel, Milena Politmerskaia, Emily Schröter, Jaklyn Shaholli, Sena Tomakin, Philip Wallace, Gabrial Weremchuk, Manuel Wiebe und Nimet Zencir.
Berufsreife
Klasse 9a: Jerome Aouadi, Tim Deckert, Erina Derguti, Sonia Dottore, David Gergert, Daniel Jakwert, Silvia Maltese, Erick Müller, Louisa Prasch, Tim Schmidt, Martin Schneider, Samet Sizi, Katharina Sommerfeld, Justin Storzum, Emilia Wieczorek. – 9b:Dorian Andes, Aasim Bicekuev, Feysel Boukhriss, Sören Burger, Maja Fuhrmann, Gjevahire Hajrizaj, Guiseppe Latino, Natalie Merz, Kaan Özcan, Soraiya Rahmani, Leon Römer, Ledjo Skendaj, Gabriel Stuckert, Zeyneb Yordanova. – 9c:Ömer Akkas, Yusuf As, Patrycia Dudziak, Samuele Franchino, Chiara Jaworek, Leon Keck, Leon Kühling, Ahmet Burak Kütük, Christian Laske, Romina Opitz, Tuana Özdem, Ubejdulah Salihi, Daniel Skonecki, Wiktoria Spychalska.