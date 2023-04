Die Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) verabschieden sich am Sonntag mit einem Heimspiel aus der Regionalliga Südwest. Dabei gibt es ein litauisches Duell.

Das Team um Mannschaftskapitän Peter Beranek, dass schon länger als Absteiger feststeht, trifft ab 11 Uhr in der Peter-Trump-Halle auf die TTSF Hohberg. Die Gäste aus Südbaden werden die Saison mit momentan 24:8 Punkten als Vizemeister hinter Drittliga-Aufsteiger TSV Kuppingen (31:3) beenden. Auch wenn sie nicht in stärkster Aufstellung antreten werden, haben sie gegen das Tabellenschlusslicht TTF (7:27) die Favoritenrolle inne. Angeführt wird Hohberg vom litauischen Nationalspieler Kestutis Zeimys. Er wird im Einzel im oberen Paarkreuz auf den ebenfalls aus Litauen stammenden TTF-Spieler Ignas Navickas treffen.

Wie schon in den meisten Rückrunden-Spielen treten die TTF-Männer nicht in stärkster Besetzung an. Der brasilianische Spitzenspieler Thiago Pradella musste wegen seines abgelaufenen Visums vor gut zwei Wochen nach Brasilien zurückkehren. Dies war für die TTF-Verantwortlichen überraschend. Pradella sollte in allen Rückrundenspielen mitwirken. Für Pradella springt Peter Beranek im unteren Paarkreuz ein. Ignas Navickas rückt zu Spitzenspieler Christopher Simonis ins obere Paarkreuz, während Christian Stofleth auch im letzten Ligaspiel und damit als einziger TTF-Spieler in allen Partien eingesetzt wird. „Trotz unserer Außenseiterrolle wollen wir bei unserer Abschiedsvorstellung in der Regionalliga einen ordentlichen Eindruck hinterlassen“, sagt Peter Beranek.