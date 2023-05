Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dem protestantischen Dekanat Frankenthal geht allmählich das Führungspersonal aus. Wenn sich Pfarrer Martin Henninger am Sonntag, 3. Oktober, in den Ruhestand verabschiedet, entsteht gleich eine doppelte Vakanz: in Lutherkirche und Friedenskirche. Wer ihm nachfolgt, ist derzeit noch völlig offen.

Eigentlich wollte sich der 68-jährige Seelsorger schon 2018 aufs Altenteil zurückziehen, ging aber dann doch freiwillig in die Verlängerung. „Und als Belohnung bekam ich die Friedenskirche