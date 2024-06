Das Frankenthaler Strohhutfest ohne Klaus Junski mag sich niemand so recht vorstellen. Knapp zwei Jahrzehnte lang liefen bei dem allseits geschätzten Marktmeister die organisatorischen Fäden für das größte Straßenfest der Pfalz zusammen. Nun nimmt er bald seinen Hut und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Klaus Junski kennt Gott und die Welt. Dank seines zugewandten Naturells findet der 63-Jährige sehr schnell den Kontakt zu den Menschen. Sein Umgangston: stets freundlich, aber bestimmt.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

eBmi ieaneilodltrtn dgaguRnn lb&u;mreu eid lseeietmF am ;&tsfrEoganlmfungu am trgsoaDnen enrdwe edeis neudTgne mniela emhr .urli;dehbt&muulec An mjeed dntaS und ni ejmde tZel ftitfr er Be,knnaet lluraleu;mb& wnneik ihm ecerBush u,z rueefn ihsc r;&elumbu ninee nnelkei Psualhc ndu eneurbda o