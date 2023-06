Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Friedrich-Schiller-Realschule plus in Frankenthal hat am Donnerstag und Freitag einen besonderen Absolventenjahrgang verabschiedet: Noch nie wurden nach Angaben der Schule so viele Empfehlungen für Gymnasium und Fachoberschule ausgesprochen wie 2020.

Bedingt durch die Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie war 2020 alles anders als gewohnt: „keine Abschlussfahrt, keine Mottowoche, keine Abschlussfeier, kein Publikum“ – so fasste es die