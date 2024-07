„Damit etwas bleibt, wenn wir gehen“: So begründen die scheidenden Grünen-Stadträte Monika Stauffer, Anne Gauch, Günter Goschinak und Rainer Schulze ihren Entschluss, zum Ausscheiden aus der Kommunalpolitik gemeinsam 800 Euro für Bäume für den Hauptfriedhof zu spenden. Mit der Aktion wolle man „noch einmal darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, sich um Klimaschutz zu kümmern“, heißt es in einer Presseerklärung. Mit der Spende verbunden sei die Bitte an die zukünftigen Stadträte, auf lokaler Ebene alles dafür zu tun, dass die Klimaziele der Bundesregierung eingehalten werden können. Ein Beitrag dazu seien Bäume, die für Abkühlung sorgen und die Luft filtern. Schulze übernimmt nach 40 Jahren im Stadtrat in der aktuellen Legislaturperiode kein Mandat mehr, seine Parteikollegin Gauch war zehn Jahre, Stauffer und Goschinak waren fünf Jahre Mitglied im Parlament. Alle vier haben sich daneben in der Stadt und im Vorort vielfältig politisch engagiert. In den neuen Stadtrat, der am Mittwoch, 3. Juli, 17 Uhr, zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, ziehen die Grünen mit drei Vertretern ein.