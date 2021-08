Harry Wijnvoord hat seinen für Dienstag, 24. August, geplanten Auftritt im Dirmsteiner Altenpflegeheim am Montag kurzfristig abgesagt. Das hat eine Vertreterin der Einrichtung mitgeteilt, nachdem das Management des 72-jährigen Moderators sie schriftlich über die Absage informiert hatte. Als Grund sei der Bahnstreik genannt worden, so Ina Seide vom Dirmsteiner Haus Maximilian. Ob „Der Preis ist heiß“ nachgeholt wird, blieb am Montag offen. Für die Veranstaltung nach dem Vorbild der in den 90er-Jahren von Wijnvoord moderierten Spielshow hatte das Betreuungsteam des Hauses zahlreiche Sachpreise gespendet bekommen.