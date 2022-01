Weil im Landesimpfbus keine Kinder gegen Covid-19 geimpft werden, hat Bürgermeister Michael Reith (SPD) einen gebuchten Termin abgesagt. Stattdessen wird die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim die Aktion Ende Januar selbst organisieren.

Bei der letzten Impfaktion in der Eckbachhalle am 8. und 9. Januar wurde 93 Jungen und Mädchen der Kinderimpfstoff von Biontech verabreicht. Bis zu den nächsten Impfterminen am 29. und 30. Januar liegen exakt die drei Wochen, die es mindestens für eine Zweitimpfung braucht. „Daher haben diese Eltern bereits direkt den nächsten Termin gebucht“, erklärt VG-Bürgermeister Reith. Nun sei ihm aber mitgeteilt worden, dass beim Einsatz des Landesimpfbusses aufgrund einer internen Festlegung keine Kinderimpfungen durchgeführt werden könnten, solange es keine Impfpflicht für Kinder oder entsprechende Vorgaben des Landes gebe.

Kein Verständnis für Regelung

„Das kann ich leider nicht nachvollziehen“, sagt der VG-Chef. Gerade Schulkinder zwischen fünf und elf Jahren, die derzeit ohne Schutzimpfung in den Schulen säßen, könnten sich und dann auch die älteren Bürger anstecken. „Gerade für diese Gruppe müsste nun vorrangig eine Angebot gemacht werden“, meint der 49-Jährige. Mit solchen Festlegungen schaffe man es nicht aus der Pandemie.

Er wolle den Eltern auf keinen Fall absagen, betont Reith und verspricht, nun beide Termine über die Verbandsgemeinde zu organisieren. „Wir haben glücklicherweise über das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz wieder eine ausreichende Menge an Biontech- und Moderna-Impfstoff sowie 200 Dosen Kinderimpfstoff bewilligt bekommen“, informiert er. So könnten die nächsten Impftermine wie geplant stattfinden. Zum Buchungszeitpunkt des Busses im Dezember war laut Reith noch nicht klar, wie viel Impfstoff für ein kommunales Angebot geliefert werden kann, weshalb er sich den Impfbustermin gesichert habe. Die Impfbusse werden nämlich vorrangig mit Vakzinen versorgt.

Termin

Nächste Impftermine in der Eckbachhalle Großniedesheim, In den Moltersgärten 16, am Freitag und Samstag, 29. und 30. Januar. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber unter Telefon 06233 3791215 oder online unter www.ogy.de/corona-la-he möglich.