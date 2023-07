Am vergangenen Freitag hat die Freie Waldorfschule Frankenthal feierlich Abitur- und Fachhochschulzeugnisse an die diesjährigen Absolventen übergeben. Das Besondere: Mit dem aktuellen Jahrgang kann die Schule nach eigenen Angaben auf 25 Jahre Abiturprüfungen zurückblicken.

Gefeiert wurde im großen Saal, der – von den Schülerinnen und Schülern festlich geschmückt und ausgeleuchtet – das passende Ambiente bot. Nach einer kurzen Begrüßung blickte Abiturient Theodor Wagner aufs vergangene Jahr zurück, das wegen der Nachwirkungen der Corona-Zeit kein einfaches gewesen sei. Für viele bedeute die Feier das Ende eines gemeinsamen Weges seit der Kindergartenzeit. Von 34 Schülern, die in der 12. Klasse ihren Waldorfabschluss und gleichzeitig den Sekundarabschluss I (früher Realschulabschluss) erreicht hatten, können nun nach der 13. Klasse 18 Jugendliche auf ihr erfolgreich bestandenes Abitur stolz sein.

„Was brauchen wir?“ statt „Ich will!“

Musik leitete zum Überreichen der Zeugnisse und Rosen über, wobei die Reihenfolge der Vergabe durch ein von den Organisatoren zusammengestelltes Ratespiel („Vier Bilder – eine Person“) festgelegt wurde. Sicher war hier so manches über die jungen Erwachsenen präsentierte Detail auch für Eltern und Verwandte neu und überraschend. Zuvor nahm Klassenbetreuer Harald Buchta in seiner Ansprache Bezug auf einen Geo-Artikel über Europas erste Siedler. Die Beschreibung des Scheiterns einer Kultur vor gut 7000 Jahren lasse Parallelen zum aktuellen Geschehen erkennen. Buchta gab den jungen Menschen und der feiernden Schulgemeinschaft mit auf den Weg, dass es in Krisenzeiten vielleicht besser sei, das „Ich will!“ hinter ein „Was brauchen wir?“ zu stellen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil folgten ein reichhaltiges Buffet und weitere Programmpunkte wie Rückblicke, Danksagungen, die Präsentation klasseninterner Umfragen und ein gereimtes Grußwort ehemaliger Kolleginnen. Ausgelassen klang der Abend mit Musik und Tanz aus.

Die Absolventen

Klara Nele Antz, Ida Becker, Rosalie Emma Eberle, Aurelia Hanna Sophie Edelhäuser, Fenja Beke Gaussmann, Elena Habecker, Lis-Martha Hindenberger, Sophie Theres Ruth Hülsmann, Mukabu Hutter, Salim Kouyaté, Marvin Krieglstein, Fabienne Manka, Sam Reichert, Klara Luise Rosenberger, Samuel Kurt Sager, Jill Sand, Rosa Lee Schrem, Theodor Elias Wagner.