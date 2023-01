Für knapp 300 Jugendliche haben am Freitagmorgen, 6. Januar, in Frankenthal die schriftlichen Prüfungen für das Abitur begonnen. Es ist nach zwei Jahren Pandemie das erste Examen unter weitgehend normalen Bedingungen. Selbst ein positiver Corona-Test ist kein Ausschlusskriterium mehr.

Ihre Prüfungen schreiben die 63 Abiturienten an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman in der Sporthalle. So könne man ausreichend Abstand halten, sagt Oberstufenleiter Stefan Rudloff. Das ist eine Entscheidung der Schule. „Vonseiten des Bildungsministeriums gibt es keine besonderen Anweisungen im Umgang mit Corona.“ Regelmäßiges Lüften sei mittlerweile überall zum Standard geworden. An allen Schulen gilt: Sollten Schüler Corona-positiv und symptomfrei sein, nehmen sie mit FFP2-Maske an den Prüfungen teil. In diesem Fall würde man den Abstand zu den Mitschülern noch einmal vergrößern, sagt Rudloff. Abiball und feierliche Zeugnisverleihung sind in diesem Jahr an der IGS zusammengelegt. Die Planung für das Fest am 31. März liegt laut Rudloff in den Händen des Abi-Komitees. „Solange die Hygienebestimmungen nicht mehr geändert werden, freuen wir uns alle auf eine schöne Veranstaltung, bei der sich unsere frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten gebührend feiern lassen können“, sagt er.

Heftige Erkältungswelle

Weniger Corona als die „in diesem Jahr sehr starke Erkältungswelle“ treibt Christian Bayer um. Er hoffe, dass es zu keinen größeren Ausfällen komme, sagt der Schulleiter des Karolinen-Gymnasiums, wo 93 Schüler der Klasse 13 in diesem Jahr ihr Abitur machen. „Zur Sicherheit fanden die Fragestunden in dieser Woche nur per Fernunterricht mit der Konferenzsoftware Big Blue Button statt“, sagt Bayer. Eine Woche nach der Zeugnisfeier am 23. März in der Schulaula begehen die KG-Schüler am 31. März im Congress-Forum ihren Abiball. Beide Veranstaltungen wurden 2022 schon unter Corona-Bedingungen organisiert. Und Bayer ist überzeugt: „Jetzt werden sie sicher auch wieder stattfinden.“

Selbst für Corona-Infizierte ohne Symptome gibt es keine Isolationspflicht. Symbolfoto: dpa

„Gott sei Dank ganz normal“

„Gott sei Dank gibt es – Stand heute – nichts Besonderes beim Abitur“, sagt Sabine Schanz, Rektorin des Albert-Einstein-Gymnasiums am Dienstag. Mit 116 Schülern hat das AEG in diesem Schuljahr den größten Abi-Jahrgang. Auch Schanz und ihr Kollegium hoffen, dass möglichst alle Prüflinge mitschreiben können. Denn: Wer Corona-Symptome hat – oder anderweitig krank ist –, bleibt zu Hause und braucht dann einen Nachtermin beim Abitur. Die Termine für Zeugnisausgabe und Abiball stehen und sind „derzeit ohne jede Einschränkungen“.

Die Prüfungsphase für das Abitur beginnt in Rheinland-Pfalz am 5. Januar und endet am 25. Januar. Zentrale Termine gibt es für die Fächer Deutsch (6. Januar), Englisch (11. Januar), Mathematik (13. Januar) und Französisch (18. Januar). Die drei Frankenthaler Schulen starteten am 6. Januar mit den Deutsch-Examen.