Ein fast normaler Abend war für 96 Schülerinnen und Schüler des Karolinen-Gymnasiums der Höhepunkt des Schuljahres. In einer Feierstunde erhielten sie ihre Abiturzeugnisse.

96 von 99 Schülerinnen und Schülern haben in diesem Jahr die Abiturprüfung bestanden. Bei vier Abiturzeugnissen war der Notenschnitt 1,0, bei 23 stand die 1 vor dem Komma und bei 46 eine 2, informierte Schulleiter Peter Graff. Was bedeutet, drei Viertel der KG-Abiturienten bestand mit „sehr gut“ und „gut“.

„Bandcardi“ nennt sich die Band der ehemaligen Oberstufenschüler und frisch gebackenen Abiturienten. Zur Eröffnung der Feier und später noch einmal traten sie auf – mit Songs, die die Charts eroberten, als sie selbst noch nicht geboren waren (Bryan Adams’ „Summer of 69“ und Radiohead mit „Creep“). Irgendwie passte zum Bandnamen auch das Abi-Motto: „Bacabi – endlich Rum“.

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Anekdoten aus Klassenbüchern

Seine erste Abitur-Rede als Direktor des Karolinen-Gymnasiums durfte Peter Graff halten. Das tat er auf originelle Art und Weise. Er hatte sich die Mühe gemacht, Anekdoten aus alten Klassenbüchern der Abiturienten zu sammeln, deren „nicht immer störungsfreie Reise am KG 2017 begonnen hatte“. Die Empörung eines Kollegen hatte eine Lehrkraft im Klassenbuch mit „Es gibt Schlimmeres“ kommentiert. Diese Aussage spann Graff weiter und wünschte den Abiturienten, dass sie bei Rückschlägen diese Einstellung haben, gelassen und optimistisch blieben, denn „leben heißt nicht zu warten, dass der Sturm vorübergeht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen“, zitierte er den US-amerikanischen Philosophen und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) erinnerte an die alltäglichen Unbilden des Schulalltags, aber auch an die positiven Seiten, ermutigte, Neues auszuprobieren, und bat, wieder zurückzukommen in die Stadt zum Strohhutfest als größtem Klassenfest, und auch darum, sich vielleicht bei der Stadtverwaltung als Arbeitskraft zu bewerben, die „mitgestalten will“. Auch Michaela Kämmer, Sprecherin des Schulelternbeirats, blickte zurück auf die Schulzeit im KG als Ort voller Begegnungen, und sie ermunterte: „Ihr geht nicht nur, ihr nehmt was mit, nicht nur Fakten, sondern Erfahrung.“ Hinter all dem Wissen stecke Arbeit. Dieser Tag, das Abitur, sei wertvoll, weil verdient.

Humorvolle Reden

Die Zeugnisübergabe war verbunden mit dem Dank der Schüler an ihre Lehrer. Das war recht kurzweilig und humorvoll, der Mathematikkurs schaffte es sogar bravourös, seinen Dank in launige Reime zu fassen. Humorvoll war auch die Rede der Abiturientinnen Caroline Ott und Katharina Paczkowski. Nach einer spaßigen – wobei sie einige Schülerstreiche schilderten –, aber lehrreichen Zeit sei nun der „Tag der Abrechnung“ gekommen, auf den sie jahrelang hingearbeitet hätten: „Wir haben es wirklich geschafft.“

Die Preisträger

Beim Abiturjahrgang 2026 des Karolinen-Gymnasiums gab es vier glatte Einser: Jana Bäder, Sofia Berges, Moritz Mühlbeyer und Tim Philip Stölzle. Darüber hinaus gab es für besondere Leistungen folgende Preise und Preisträger:

Preis des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur: Katharina Paczkowski

Preis der Stadt Frankenthal: Justus Holzhauser

Preis des Vereins der Freunde für Engagement für die Schulgemeinschaft: Leon Ecker

Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch: Jana Bäder

Preis des Vereins deutscher Sprache für besondere Leistungen im Fach Deutsch: Ida Hammer

Verband deutscher Biologen für besondere Leistungen im Fach Biologie: Jana Bäder

Preis für besondere Leistungen im Fach Französisch: Jana Bäder

Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Sofia Berges, Moritz Mühlbeyer, Jakob Tietz

Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker: Tim Philip Stölzle

Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Sofia Berges

Preis für besondere Leistungen im Fach Informatik: Hannah Bader

Preis für besondere Leistungen im Fach Kunst: Maja Kulling

Preis für besondere Leistungen im Fach Musik: Janni Barth

Preis für evangelische Religion: Stella Kruse

Preis für Sozialkunde: Jakob Tietz

Geschichtspreis des Philologenverbands: Sofia Berges, Simon Oesch

Certilingua Certificate für neun Jahre bilingualer Geschichtsunterricht: Raya Hristova

Cambridge Certificate für einen „native speaker ohne native speaker zu sein“ (Muttersprachler ohne tatsächlich Muttersprachler zu sein): Tim Philip Stölzle

Erstmals verlieh das Karolinen-Gymnasium den Preis für außergewöhnliche Lern- und Lebenswege: Sofia Hladun und Alexandra Lerca

Besonders hervorgehoben wurde, dass die Ukrainerin Sofia Hladun 2022 „mutterseelenallein“ ohne Deutschkenntnisse nach Frankenthal gekommen sei und sich hier durchgekämpft habe. Sie hat das Abitur mit „gut“ bestanden und zusätzlich noch das ukrainische Abitur abgelegt.