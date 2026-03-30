Im Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) gab es einen besonderen Festakt: die Verleihung der Abiturzeugnisse an 105 Abiturienten. Fünf davon bestanden mit einer glatten Eins.

„The winner takes it all“ – den Titel des Abba-Klassikers hatte sich der AEG-Abiturjahrgang 2026 als Motto gewählt. Mit diesem Song und unter frenetischem Applaus zogen die Absolventen in die Aula ein. Das Klatschen, Johlen und Jubeln schien während der ganzen rund zweieinhalbstündigen Feier nicht abzuebben. Anfang und Ende bildete das Abitur-Ensemble, zu Beginn mit dem Renaissance-Tanz „La Mourisque“ und zum Finale mit einer eigenwilligen Interpretation des Abba-Songs.

Das Motto zog sich nicht nur als Melodie durch die Feier, auch in den Reden war es allgegenwärtig. Schulleiterin Miriam Wunderlich nannte die Schulzeit einen „Wettbewerb mit Zicken“, etwa früh aufstehen, Probleme mit dem Bus, die Erkenntnis, viel zu spät oder das Falsche gelernt zu haben. Am Ziel habe ein ganzer Jahrgang gewonnen, „egal mit welcher Note, hinterher fragt keiner mehr“. Einen großen Gewinn hob sie besonders hervor: „Erfahrung, Freundschaften, Selbstvertrauen.“ Die Schule bezeichnete sie als „Ort, an dem man wächst, lernt, Verantwortung zu übernehmen, und entdeckt, was einen interessiert und was nicht“. Und sie erinnerte an Charaktereigenschaften wahrer Gewinner: Mut, Neugier, aus Niederlagen lernen.

Meyer: An Schulen noch viel zu tun

Auch Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) unterstrich diese Stärken. Nicht immer führe die Treppe nach oben. Er nannte als Beispiel Basketballlegende Michael Jordan und dessen berühmtes Zitat: „In meiner Karriere habe ich über 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26-mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben.“ Doch gerade Scheitern und Weitermachen brachten Jordan den Erfolg.

Stadtchef Meyer wünschte den Abiturienten zudem Mut, auch unbequeme Wege zu gehen. Als Schulträger gab er zu, dass es „an vielen Stellen auch viel zu tun gibt“, etwa bei der Digitalisierung, unpünktlichen Schulbussen oder an Gebäuden und Ausstattung. Die Abiturienten bat er, Frankenthal nicht zu vergessen, die Stadt brauche gut ausgebildete junge Leute. Ideal sei, über die Frankenthal-App in Kontakt mit der Stadt und informiert zu bleiben – und natürlich weiterhin das größte Klassenfest, das Strohhutfest, zu besuchen.

Dank an Lehrerschaft und an sich selbst

Schulelternsprecher Ishak Kurt betonte: „Die Welt steht euch offen.“ Er erinnerte, dass Eltern immer ein „Anker“ blieben. Anett Lücke vom Freundeskreis, der einen zusätzlichen Preis für Deutsch ermöglichte, um eine zweite, verdiente Schülerin auszuzeichnen, warb gleich auch um neue Unterstützer.

Die Überreichung der Abiturzeugnisse war eingebettet in Musikstücke der AEG-Schülerin Amelie Schubardt, begleitet am Keyboard von Vater Dominic. Zu hören war unter anderem „Auf uns“ von Andreas Bourani, den inoffiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien mit Weltmeister Deutschland. Dieser Toast leuchtete auch im Beitrag der Schülerinnen Natasha Spies und Carla Zotz auf. Sie ließen den Schulalltag mit guten und weniger guten Seiten passieren, dankten den Lehrern, „die mehr in uns gesehen haben als wir selbst“. Doch „ein ganz besonderer Dank geht an uns selbst, dass wir durchgehalten und unser Ziel erreicht haben“.

Von den insgesamt 105 Abiturienten – die Anzahl der Schüler, die nicht bestanden hatten, wollte die stellvertretende Schulleiterin Karin Wolf nicht nennen – erreichten fünf als Jahrgangsbeste den glatten Einser-Notenschnitt und 39 eine 1 mit Kommastelle, so Wolf. Hinsichtlich der Klassenstärke sei es ein „normaler Jahrgang“ gewesen.

Die Absolventen

Karim Abou-Rikab, Hannah Ahlers, Anaya Ahmed, Arisha Ahmed, Alexander Willem Alles, Esma Zuhal Altinbas, Zoi Amarantidou, Charlotte Marie Armbrust, Tarik Arslan, Elin Bechtler, Ayleen Becke, Leonie Sydney Becker, Tim Birkenmeier, Julius Finley Blum, Anna Tatjana Bober, Simon Bode, Carolina Sophie Böhm, Jonas Bouquet, Dorothea Brechenmacher, Robin Brein, Paul Buschbacher, Viktoria Dalinger, Milena Decker, Rebecca Dick, Céline Ellenberg, Marie-Elisa Endres, Jale Esra Ergürbüz, Flavio Falla, Loic Fangoua Yanze, Noel Fillibeck, Annemieke Fischer, Isabell Gaug, Lorin Gezici, Gurpreet Kaur Ghotra, Eliano Giurato, Felix Gopalan, Anna Katharina Görtz, Grete Görtz, Lisa Maria Groni, Alina Groß, Jean Tristan Heiligenstein, Leon Hirsch, Neele Hördt, Michael Hoffmann, Max Klaus Jäger, Xenia Jost, Moritz Jung, Jennifer Just, Mathilde Käppler, Clara Kerekes, Luca Jan Kita, Felina Klassen, Anna Chiara Kraft, Thea Rubi Krämer, Emily Maya Kraus, Zoë Soazic Küchler, Isabella Kühne, Mia Kummermehr, Hayriye-Esma Kurt, Anna-Maria Leitenbor, Anna Maria Litviak, Chiara Lobert, Francisco Miguel Lopes Ferreira, Luna Johanna Lücke, Valerie Mayer, Sander Peters, Felix Petry, Sofie Pfeufer, Leni Raffel, Estel Sahin, Lilli Madeleine Sandmann, Ruslan Satybekov, Simon Schleicher, Lotta Schmidt, Luca Noel Schmidt, Chiara Schneider, Finn Luca Scholz, Aurelia See, Nele Sinn, Alina Smirnov, Christian Spiegel, Natasha Spies, Marlene Katharina Stäb, Simon Steimle, Lilli Amélie Stenzel, Victoria Stoermer, Mirja Strubel, Silas van Acken, Maya Vegas-Gonzalez, Elias Voll, Malte Tobias Völmecke, Giulia Votta, Lennard Weber, Robert Weber, Sebastian Weiß, Ronja Werle, Jan Westenberger, Lara Yaman, Necdet Yaman, Suzan Yildirim, Ünal-Can Yilmaz, Florentin Dominik Zimmer, Sarah Luisa Zipperer, Carla Zotz und Jesper Zwart



Die Preisträger

17 Preise waren für die Abiturienten des AEG ausgelobt – teils für gleich zwei Preisträger. Erstmals vergeben wurde der Preis für herausragendes Engagement und Innovation im MINT-Bereich. Schulleiterin Miriam Wunderlich nannte ihn auch den „Dubbecare-Preis“. Preisträgerin Chiara Lobert habe über viele Jahre hinweg Ideen und Engagement eingebracht und Produkte der seit vielen Jahren bestehenden Schülerfirma Dubbecare weiterentwickelt.

Preis des Ministers für Bildung für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule: Maya Vegas-Gonzalez

Fachpreis Deutsch vom Verein Deutsche Sprache: Luna Johanna Lücke

Fachpreis Deutsch vom Freundeskreis AEG: Anna Tatjana Bober

Fachpreis Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Sander Peters

Fachpreis Englisch: Lotta Schmidt

Fachpreis Latein: Mirja Strubel

Fachpreis Biologie: Zoë Soazic Küchler und Chiara Schneider

Fachpreis Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Sander Peters und Noel Fillibeck

Fachpreis Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Alina Smirnov

Fachpreis Geschichte: Emily Kraus und Luna Johanna Lücke

Fachpreis Sozialkunde: Simon Steimle

Fachpreis Bildende Kunst: Anna Tatjana Bober

Fachpreis Ethik: Anna Tatjana Bober

Fachpreis Sport: Thea Rubi Krämer und Lotta Schmidt

Preis Stiftung Jugend und Wirtschaft: Maya Vegas-Gonzalez

Preise der Stadt Frankenthal für die Leistungsbesten (Notenschnitt 1,0): Anna Tatjana Bober, Luna Johanna Lücke, Zoë Soazic Küchler, Sander Peters und Chiara Schneider