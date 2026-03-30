Sie haben das Abi mit einer glatten 1 bestanden und noch Preise eingeheimst: Anna Tatjana Bober, Luna Lücke und Sander Peters sind die Besten der diesjährigen AEG-Abgänger.

Sie strahlen, sind fröhlich und glücklich über die Wertschätzung ihrer Leistungen, Mühen und ihres Durchhaltevermögens über all die Schuljahre hinweg. Die Frage drängt sich auf, wie man so ein Spitzenabi schafft? Die Antwort klingt einfach: „Immer am Ball bleiben, präsent sein“, sind sich die beiden jungen Frauen einig. „Und interessiert sein“, ergänzt Sander Peters. Was in der Folge auch bedeute, als Schüler die richtigen Leistungsfächer zu wählen, eben die, für die man sich interessiert, erklärt er.

Interesse weckt Begeisterung für eine Sache oder ein Fach – gute Noten sind da wohl ein willkommener Nebeneffekt. Anna Tatjana Bober glänzte gleich in drei Fächern mit intensiver Auseinandersetzung und Kreativität: Deutsch, Ethik und Kunst. Durchgehend konstant gute Leistungen in Deutsch und Geschichte konnte Luna Lücke aufweisen und eine große Portion Neigung und Neugier brachte Sander Peters Preise in Mathematik und Chemie ein.

Erstmal aufatmen

Negative Erlebnisse während ihrer Schulzeit? Die drei überlegen kurz. Nein, da fällt ihnen partout nichts ein. Im Gegenteil. „Freunde zu haben“, in den Pausen „gemeinsam lachen zu können“, das nehmen sie als prägende Erinnerungen mit.

Und welche Zukunftspläne haben sie? Los gehen soll es für sie erst im September, stimmen sie überein. Bober möchte dann zunächst einen Bundesfreiwilligendienst leisten als Rettungssanitäterin. Ihr Wunschstudienfach ist Pharmazie. Auch Lücke möchte sich erstmal für andere engagieren und ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland absolvieren, möglichst in einem englischsprachigen Land. Danach will sie entscheiden, wie es weitergeht. In den Wunschberuf Fluglotse über ein Praktikum hineinschnuppern, das ist Sander Peters naheliegendes Ziel. „Mal schauen, ob es für mich das Richtige ist“, sagt er. „Ansonsten würde mich auch ein Mathestudium interessieren.“

Doch zunächst heißt es für die drei Abiturienten aufatmen, die schulfreie Zeit genießen – und erst dann neue Ziele anvisieren.