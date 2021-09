Am Donnerstag hat Torbjörn Kartes (42, CDU), Titelverteidiger und Direktkandidat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, hinter dem Scheibenwischer seines Privatfahrzeugs vor seinem Haus einen anonymen Briefumschlag entdeckt. In ihm war nach seiner Schilderung eine Wahlkampfkarte mit seinem Konterfei, auf seinem Gesicht ein „Faden- oder Todeskreuz“. Zudem befand sich in dem Umschlag ein weißes Granulat oder Pulver, das er eingeatmet habe.

Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen

„Seitdem habe ich Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen“, sagte Kartes im RHEINPFALZ-Gespräch, es sei aber nicht sicher, ob das Pulver die Ursache dafür ist. Einen Wahlkampftermin am Donnerstagabend hatte der Abgeordnete nach dem Vorfall abgesagt. Die Substanz werde derzeit von Experten untersucht. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte Kartes. Er habe den Vorfall angezeigt, Bundes- und Landeskriminalamt seien eingeschaltet.

„Lasse mich nicht einschüchtern“

„Das ist eine Form der Eskalation, die so nicht geht“, sagte der Vater zwei Kinder, der mit seiner Familie auf der Parkinsel lebt. Wie die akute Gefährdungslage beurteilt werde, sei Gegenstand der Ermittlungen. „Mir geht es immer noch nicht gut“, berichtete Kartes am Freitag. Er will sich einem medizinischen Check unterziehen. Einschüchtern lasse er sich aber nicht. „Ich bin auch heute wieder auf der Straße und gehe auf die Menschen zu“, sagte der CDU-Politiker.