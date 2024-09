Nein, Kommunalpolitik muss sich nicht alles gefallen lassen. Sie sollte aber clever abwägen, wie und wo sie sich wirksam Gehör verschaffen will.

Es ist ein Aufmerksamkeit erregendes Signal, einen Haushaltsentwurf abzulehnen, so wie es Grüne und FDP am Dienstag im Stadtrat getan haben. Aber was ist damit gewonnen über die Symbolik hinaus?