Der Abfallkalender 2022 wird nach Angaben des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) ab Mittwoch, 8. Dezember, an alle Frankenthaler Haushalte verteilt. Zusätzliche Exemplare liegen ab Montag, 20. Dezember, beim EWF in der Ackerstraße, im Wertstoffcenter im Starenweg und bei der Kompostanlage nördlich der A6 aus und können dort abgeholt werden. Der Eigenbetrieb weist auch auf sein Internetangebot hin: Der Kalender sei online unter frankenthal.de/ewf abrufbar. Dort gebe es auch eine Onlineversion, mit der die Abholtermine einzelner Straßen gefiltert, ausgedruckt oder in den eigenen elektronischen Kalender – beispielsweise auf dem Smartphone – übertragen werden könnten. Außerdem weist der EWF darauf hin, dass – anders als im aktuellen Abfallkalender vermerkt – das Wertstoffcenter am Freitag, 10. Dezember, regulär von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet hat. Fragen beantworten EWF-Mitarbeiter telefonisch unter der Nummer 06233 89777.