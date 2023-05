Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um das Nachkochen von Rezepten geht es bei der Osterfreizeit im Kinder- und Jugendtreff EppFlo nur am Rande. Die 24 Teilnehmer lernen in den vier Tagen, dass gemeinsam schnippeln, rühren und kneten richtig Spaß macht – und dass leckeres Essen nicht aus der Tüte kommt.

Viele Köche verderben den Brei, heißt es gemeinhin. Nicht so in Flomersheim. Der Vorort ist in der zweiten Woche der Osterferien wieder Schauplatz eines Kochkurses für den Küchennachwuchs.