Das Frauenbild in Islam und Christentum stand am Sonntagabend im Mittelpunkt des 21. Abendgebets der Religionen. Dazu hatten protestantische Kirchengemeinden und islamische Kulturvereine der Stadt in die Lutherkirche eingeladen. Rund ein Dutzend Gäste war gekommen.

Bei der Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration organisiert worden war, gab es Lesungen und Auslegungen aus Bibel und Koran zum Thema. Mit einer gesungenen Koranrezitation,