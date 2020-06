Die protestantischen Kirchengemeinden und die islamischen Kulturvereine in Frankenthal laden in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration am Sonntag, 21. Juni, zum gemeinsamen Abendgebet der Religionen ein. Es findet nach Angaben der Veranstalter um 18.30 Uhr in der Lutherkirche, Bohnstraße 16 statt. Das Thema in diesem Jahr: „Frauenbild im Islam und im Christentum“. Dazu gebe es Lesungen aus der Bibel und dem Koran, gefolgt von einer Auslegung. Die Organisatoren wollen ihrer Ankündigung zufolge hinterfragen, wie viel eine Religion über das Frauenbild der jeweils anderen weiß. „Was sagt der Koran, was sagt die Bibel über die Rollen von Männern und Frauen? Und wie sieht die Wirklichkeit aus?“, nennen die Veranstalter als Leitfragen für einen „interessanten Abend“. Beim Abendgebet werde wegen der Corona-Pandemie auf Abstand zwischen den Gästen geachtet. Es stehe Desinfektionsmittel bereit. Weitere Informationen zu den Abstands- und Hygienemaßnahmen sind im Internet auf der Seite www.lutherkirche-ft.de erläutert. „Ich freue mich, dass trotz Corona und unter Einhaltung aller Vorschriften das Abendgebet stattfinden kann“, betont Mitorganisator, Pfarrer Martin Henninger.