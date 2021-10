Die Sonntagsgottesdienste in der Luther- und der Friedenskirche finden ab kommenden Sonntag, 17. Oktober, zeitversetzt statt. Bisher begannen sie laut Information der Pfarrgemeinden gleichzeitig um 10 Uhr. Dies sei nur durch den Einsatz eines sehr engagierten Teams gelungen, dem neben Pfarrer Martin Henninger noch Eike Mönnich, Christiane Rößler und Matthias Eitelmann angehörten. Die Presbyterien hätten sich nun überlegt, wie mit weniger Personal weiterhin in beiden Gemeinden jeden Sonntag ein Gottesdienst angeboten werden könne, wenn Pfarrer Martin Henninger in Ruhestand geht. Die Lösung: Der Beginn des Sonntagsgottesdiensts in der Friedenskirche wird um eine halbe Stunde auf 9.30 Uhr verlegt, in der Lutherkirche ebenfalls um eine halbe Stunde auf 10.30 Uhr verschoben. So kann während der Vakanzzeit eine Person die Gottesdienste in beiden Gemeinden halten.