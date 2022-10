Er hat das Jubiläumsjahr der ersturkundlichen Erwähnung Frankenthals mit einem Vortrag Anfang Mai eröffnet und er wird es auch beschließen: Hiram Kümper, Geschichtsprofessor der Uni Mannheim, wird beim Bürgerempfang, der am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, im Congress-Forum stattfindet, die Festrede halten. Der Titel seines Beitrags lautet „Vom Recht auf Stadt zu ’We gotta right to party’ – städtische Jubiläumskultur in Frankenthal und anderswo“. Städte gehen – so Kümpers Beobachtung – anlässlich „runder Geburtstage“ ganz unterschiedliche Wege. „Dabei ist eine der spannendsten Fragen, neben vielen anderen: Was wird erinnert und was lieber verschwiegen?“, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Musikalisch umrahmt wird das Ganze vom Sinfonischen Blasorchester der Musikschule. Der Eintritt zum Empfang ist frei. Zugangskarten gibt es ab Donnerstag, 13. Oktober, an den Infoschaltern im Rathaus. Sie dienten der besseren Planbarkeit, so die Stadt. Spontan Entschlossene seien am 28. Oktober bei der Veranstaltung mit anschließendem Umtrunk ebenso willkommen.