Der Schützenverein (SV) Gerolsheim steht in den Startlöchern: Am Samstag, 28. März, beginnt das traditionelle Ostereierschießen am Palmberg.

Dann haben die Vereinsmitglieder wieder alle Hände voll zu tun. Selber Essen kochen und Getränke ausschenken müssen sie zwar nicht, denn diese Aufgabe wird seit ein paar Jahren an den Profi Michael Jockers übertragen, der Holzbuden und Sitzgelegenheiten mitbringt. Aber die vielen Besucher an den Schießständen müssen beaufsichtigt werden, die Eisstockbahn braucht Helfer und es müssen Ostereier ausgegeben werden. Im vergangenen Jahr waren es 41.500 Stück.

Alles in allem ist das neuntägige Eierschießen eine aufwendige Veranstaltung. Sie findet ab dem 28. März, 13 Uhr, bis einschließlich Ostermontag täglich außer an Karfreitag statt – unter der Woche von 17 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen von 11 bis 21 Uhr. Die Gäste können über die Distanz von zehn Metern mit dem Luftgewehr, dem Lasergewehr oder mit Pfeil und Bogen auf Zielscheiben schießen. Fünf Schuss kosten drei Euro, jeder Schuss ins Schwarze bedeutet ein Ei. So verspricht es der SV-Vorstand unter der Leitung von Michael Lässig.

Zum Ostereierschießen auf dem Palmberg hinter der Winzergenossenschaft, die ihre Parkplätze zur Verfügung stellt, gehören ein Kinderkarussell und ein musikalisches Rahmenprogramm. Täglich im Einsatz ist DJ Dennis, am Donnerstag, 2. April, ab 18 Uhr wird Karaoke mit MrManiac geboten. Ein Rockkonzert findet am Karsamstag, 4. April, statt. Zu Gast ist die Pfälzer Coverband DOCs.