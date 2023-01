Zwei Baustellen im Frankenthaler Stadtgebiet können nach Einschätzung der Stadtverwaltung ab Montag, 9. Januar, für Behinderungen sorgen: eine im Nordring und eine zweite in der Kalmitstraße im Donnersbergviertel. An der Kreuzung Nordring/Beindersheimer Straße wird der Mitteilung zufolge ein Lichtmast repariert. Bis Freitag, 13. Januar, seien deshalb der Abbiegeverkehr und die Möglichkeit für Fußgänger eingeschränkt, den Nordring zu überqueren. In der Kalmitstraße muss laut Stadt auf Höhe von Hausnummer 11 ein Kran aufgestellt werden. Deshalb sind dort Gehweg und Fahrbahn am Montag von 7 bis 13 Uhr voll gesperrt. Anlieger könnten aber bis zur Baustelle fahren.