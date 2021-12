600 Menschen können sich am Donnerstag, 30. Dezember, von 17 bis 22 Uhr gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Die Termine für die Sonderimpfaktion in der Andreas-Albert-Schule, die die Stadt gemeinsam mit der Stadtklinik und dem Malteser Hilfsdienst organisiert, werden am Montag, 27. Dezember, zwischen 8.30 und 12 Uhr unter den Nummern 06233 89775 und 06233 89877 vergeben. Unter diesen Nummern sind auch nachträglich noch Terminabsagen möglich.

Bei der vierten Impfaktion der Stadt stehen die Impfstoffe von Moderna und Biontech bereit: 50 Dosen Moderna sind für Erst- und Zweitimpfungen reserviert, 260 Dosen dieses Impfstoffs für Booster-Impfungen. 290 Impfwillige ab zwölf Jahren können sich mit Biontech erst-, zweitimpfen oder „boostern“ lassen. Nach den Vorgaben des Landes wird Biontech für Personen unter 30 Jahren vorgesehen, für über 30-Jährige Moderna. Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind bei der Aktion laut Stadt nicht möglich.

Booster schon nach drei Monaten

Booster-Impfungen werden – entsprechend der neusten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) – bereits drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht. Wer mit Johnson & Johnson erstgeimpft wurde, kann die Auffrischung bereits nach vier Wochen erhalten. Sollte es an dem Tag kurzfristig freie Termine geben, informiert die Stadtverwaltung auf Facebook und Instagram.

Zur Impfung mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz vor der Schulsporthalle oder gegenüber der Andreas-Albert-Schule auf dem ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz. Die Zufahrt ist über den Petersgartenweg möglich.