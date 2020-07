Open-Air-Kino in der Erkenbertruine: Das wird es in diesem Sommer nicht geben. Stattdessen planen Christian Kaltenegger und seine Geschäftspartner ab Montag, 13. Juli, eine Alternative im Autokino. Dafür sollen im vorderen Bereich des Geländes auf dem Festplatz Benderstraße rund 250 Stühle in Zweiergruppen und Klappliegen aufgestellt werden. Im hinteren Bereich sollen weiter Autos parken können. Wer wolle, könne im eigenen Wagen sitzen und den Ton – wie im Autokino üblich – über das Autoradio empfangen. Geplant ist laut Kinochef Kaltenegger ein „Best of“ der vergangenen beiden Jahre. Beliebte Open-Air-Filme wie die Musikkomödie „Mamma Mia“ und der deutsch-österreichische Spielfilm „Ich war noch niemals in New York“ stehen ebenfalls auf dem Spielplan. „Wir wollen Filme zeigen, die man besonders gerne unter dem Sternenhimmel anschaut“, sagt Kaltenegger. Los geht es mit dem Klassiker „Casablanca“. Im Autokino gibt es auf Bestellung eine Bewirtung. An einigen Abenden sei zudem ein Bühnenprogramm vor dem Film geplant. „Es wird nicht so sein, wie sonst. Aber es wird bestimmt schön“, glaubt der Lux-Chef.

Das Open-Air-Kino in der Erkenbertruine Frankenthal mit bis zu 650 Besuchern pro Abend ist seit 20 Jahren weit über die Stadt hinaus bekannt und beliebt. Im vergangenen Jahr wurde mit 7500 verkauften Tickets an 13 Abenden ein Besucherrekord erreicht. Aufgrund der aktuell geltenden Abstandsregeln sei es nicht möglich, in dem historischen Gemäuer eine für Besucher angenehme Atmosphäre zu schaffen, so die Verantwortlichen. Seit Anfang Mai betreibt Kaltenegger gemeinsam mit Jürgen Maring von der Agentur Eventfritze und Thilo Strack von der Mannheimer Firma Rent-Event-Tec das Autokino auf dem Festplatz.