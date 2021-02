Die Stadt Worms lässt ihre derzeit gültige Corona-Allgemeinverfügung am Sonntag auslaufen. „Ab Montagabend gilt keine nächtliche Ausgangssperre mehr in Worms“, wird Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) in einer Pressemitteilung der Verwaltung zitiert. Begründet wird die Entscheidung mit den stark gefallenen Fallzahlen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beläuft sich in Worms aktuell auf 55,1 (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Anfang Januar stand dieser bei mehr als 300, was die Stadt zu einer Verschärfung der Corona-Regeln zwang. Bereits vor zwei Wochen war angesichts der rückläufigen Zahlen die Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer aufgehoben worden.

Mit dem Auslaufen der Ausgangssperre wird nun auch wieder die Sperrzeit von Supermärkten und Lieferdiensten gelockert, die bislang um 21 Uhr schließen mussten. Ab Montag fällt in der Fußgängerzone auch die Maskenpflicht weg. „Ich bin sehr froh, dass wir den Bürgern nun wenigstens wieder ein paar mehr Freiheiten ermöglichen können“, sagt Kessel. Er dankt den Wormsern für ihre Umsicht in den vergangenen Wochen.

Stadt setzt auf Prävention

Bei der Eindämmung des Virus will die Stadt nun verstärkt auf Prävention setzen. „Überall dort, wo wir einen potenziellen Infektionsherd ausmachen, wollen wir umgehend tätig werden“, berichtet der OB mit Blick auf eine Gemeinschaftsunterkunft in Worms, in der jüngst sechs Menschen positiv auf das Virus getestet wurden. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollen dort am Samstag sämtliche Bewohner getestet werden. Sollten dort weitere Fälle nachweisbar sein, werde die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gestellt, teilt die Stadt mit.

Die Verwaltung hoffe, mit solchen lokalen Abgrenzungen des Infektionsgeschehens weitere Einschränkungen für alle Bürger verhindern zu können, erläutert Kessel. Er betont aber, dass die sonstigen Abstands- und Hygieneregeln weiterhin gelten.