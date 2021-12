Bis zu 1000 Abstriche am Tag will Tiemo Feldmann mit seinem Team als Betreiber eines neuen Schnelltestzentrums in der Lambsheimer Straße (Parkplatz gegenüber der KBA-Pforte) zum Start erreichen. Die Einrichtung soll am Freitag, 10. Dezember, 7 Uhr, öffnen. Getestet wird von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr. Besucher können neben einer Station für Fußgänger auch einen Drive-in-Schalter für Autofahrer nutzen. Wer sich kostenlos testen lassen will, muss unter www.schnelltestzentrum-frankenthal.de vorab einen Termin buchen. Die Kapazität könne auf bis zu 5000 Tests pro Tag erweitert werden, sagt Feldmann, der das Zentrum in Kooperation mit der Stadt Frankenthal betreibt. Medizinischer Leiter des Schnelltestzentrums ist der Ludwigshafener Arzt Karl-Christian Wanger. Weitere Helfer für den Betrieb werden noch gesucht. Das Personal werde für die Aufgabe geschult. Der Geschäftsführer der Musikschule Music Academy, der auch das Kulturzentrum Gleis 4 leitet, schafft sich mit dem Schnelltestzentrum nach eigener Aussage angesichts massiver Umsatzeinbußen im Unterrichtsbetrieb eine Einnahmequelle.