Im Frankenthaler Ostparkbad gilt ab Freitag die 3G-Regel – damit erhalten Geimpfte, Genesene und auch negativ Getestete Zutritt zum Bad und zur Sauna. Von der Testpflicht ausgenommen sind ungeimpfte Minderjährige, wie das Ostparkbad mitteilt. Die Testzertifikate müssen von einer offiziellen Teststelle ausgestellt sein: PoC-Schnelltests behalten ab Ausstellungszeitpunkt 24 Stunden lang ihre Gültigkeit, PoC-PCR und PCR-Tests sind 48 Stunden gültig. Nach den Angaben der Verantwortlichen gilt für die Kontrolle der Tests der Zeitpunkt des Zutritts in das Ostparkbad. Sämtliche Nachweise und Testzertifikate müssen am Empfang mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorgelegt werden. Im Bad und in der Sauna herrscht weiterhin Maskenpflicht, die Begrenzung der Besucherzahl wird jedoch aufgehoben.