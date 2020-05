Von Alois Ecker

„Oberste Priorität haben dabei nach wie vor der Schutz der Gesundheit und der verantwortungsvolle Umgang mit den Risiken“, sagt Pfarrer Stefan Mühl im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es müsse klar sein, dass die ersten behutsamen Schritte noch längst keine Rückkehr zur Normalität seien. Die Sehnsucht vieler Gläubigen, wieder in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern, solle erfüllt werden. „Nur wenn sich alle strikt an die Maßnahmen halten, kann die Öffnung beibehalten werden“, betont Mühl.

Zunächst wird in den drei größten Kirchen der Pfarrei unter Wahrung der Abstandsregeln Eucharistie gefeiert: in St. Jakobus samstags um 17.30 Uhr, in St. Thomas Morus in Flomersheim sonntags um 9 und in St. Ludwig sonntags um 11 Uhr. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, wobei als Mindestmaß zehn Quadratmeter Fläche pro Person festgelegt wurden. Maximal dürfen in St. Ludwig 104 Personen teilnehmen, in St. Thomas Morus 75 und in St. Jakobus 58 Besucher.

Telefonische Anmeldung

Damit die zugelassene Teilnehmerzahl nicht überschritten wird, ist eine telefonische Anmeldung – jeweils ab montags für die Gottesdienste am Wochenende – erforderlich. Wer in der Vorwoche berücksichtigt wurde, kommt auf eine Warteliste und kann nur dann wieder teilnehmen, wenn nach Ablauf der Anmeldefrist noch Plätze frei sind. Bei der Anmeldung werden Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse registriert. Die Listen müssen 21 Tage lang aufbewahrt werden, um im Bedarfsfall Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Plätze, die in den Kirchen besetzt werden dürfen, sind unter Beachtung des Mindestabstands von zwei Metern markiert, die Zuweisung einer Bankreihe erfolgt bei der Anmeldung. Ein- und Ausgänge werden getrennt ausgewiesen.

Pfarrer Mühl weist darauf hin, dass die Sonntagspflicht nach wie vor aufgehoben sei. Er appelliert an die Gruppe besonders gefährdeter Personen, freiwillig auf die Teilnahme am Gottesdienst zu verzichten. Wer Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber habe, werde vom Empfangsdienst abgewiesen. Am Eingang muss sich jeder Teilnehmer die Hände desinfizieren, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist verpflichtend. Da im Gottesdienst vorerst nicht gesungen wird, liegen keine Gesangbücher aus. Auch die Weihwasserbecken bleiben leer.

Kontakt



Wer einen Gottesdienst besuchen will, muss sich in der Woche davor unter Telefon 0151 14879833 anmelden: montags bis freitags, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr.