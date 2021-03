Auch Frankenthal bekommt sein Schnelltestzentrum: Auf dem Festplatz an der Benderstraße können Bürger nach Angaben der Stadtverwaltung ab Dienstag, 16. März, „kosten- und anlasslos“ einen Antigen-Test auf das Coronavirus absolvieren. Das Testzentrum soll an zwei Tagen pro Woche jeweils vier Stunden geöffnet sein und wird laut Stadt von der Johanniter Unfall-Hilfe betrieben. Mitarbeiter nehmen den notwendigen Abstrich über die Nase. Eine Anmeldung ist der Verwaltung zufolge dafür nicht notwendig. Nach 15 bis 20 Minuten liege dann das Ergebnis vor. Fällt es negativ aus, stellen die Johanniter eine Bescheingung aus. Wer ein positives Resultat erhalte, müsse in Quarantäne und zur Absicherung noch einen Test nach dem PCR-Verfahren machen. Die Öffnungszeiten: dienstags, 10 bis 14 Uhr, und donnerstags, 14 bis 18 Uhr. Alle Informationen zum Schnelltestangebot im Internet unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.