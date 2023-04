Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was der Einzelhandel kann, dass kann auch der Kunst- und Kulturbetrieb: Deshalb bietet die Frankenthaler Künstlerin Uschi Freymeyer ab Montag, 1. März, Termine für Besuche in ihrem Atelier im Kunsthaus an. Wer will, kann ihre Werke kaufen – muss das aber nicht, betont Freymeyer.

Rund 200 Werke hängen und stehen momentan in ihrem Atelier im Kunsthaus, schätzt Uschi Freymeyer und freut sich, dass ab 1. März wieder Kunstinteressierte bei ihr vorbeischauen können,