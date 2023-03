Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Teenager haben in den vergangenen Jahren im Motocross-Bereich für Furore gesorgt: Aaron Kowatsch und Daniel Ferger. In der rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaft haben sie jüngst die Plätze eins und zwei belegt. Eine Trainingsheimat haben die beiden beim AMC Frankenthal gefunden. Dafür nehmen sie zum Teil lange Wege auf sich. Einer der beiden will seinem Idol im Profizirkus nacheifern.

„Wir sind glücklich, dass der Verein unseren Sohn Aaron sehr gut unterstützt und dass uns eine ausgezeichnete Trainingsstrecke zur Verfügung steht“, lobt Peter Kowatsch.