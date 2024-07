Nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen ist die Autobahn 61 am Sonntagnachmittag, 21. Juli, seit 15.30 Uhr vermutlich bis 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Frankenthal waren zwei Autos sowie ein Wohnmobil und ein Doppeldeckerbus zusammengestoßen. Drei der Fahrzeuge mussten laut Autobahnpolizei abgeschleppt werden. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Omnibus auf den ersten Pkw auf und schob diesen auf das vorausfahrende Wohnmobil. Durch den Aufprall habe sich das Auto gedreht und sei gegen einen weiteren Pkw gestoßen, der auf der Spur daneben in die gleiche Richtung fuhr. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Ruchheim sieben Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen-Ruchheim mit 24 Kräften sowie fünf Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber.