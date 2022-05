[aktualisiert um 17.42 Uhr] Nach einem Unfall mit einem Auto und einem Wohnmobil auf Höhe des Parkplatzes Auf dem Hirschen war die A61 in Fahrtrichtung Süden am Sonntagnachmittag für Bergungs- und Aufräumarbeiten etwa eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Das teilt die Autobahnpolizei Ruchheim mit. Bei einem Wohnmobil, in dem eine fünfköpfige Familie unterwegs war, platzte ein Hinterrad. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei ins Schleudern gekommen. Das Wohnmobil sei erst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend auf ein Auto geprallt. Der Pkw sei dadurch in die rechte Schutzplanke katapultiert worden. Die beiden Insassen des Autos wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Drei der fünf Insassen des Wohnmobils wurden ebenfalls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Fünf kleinere Hunde, die sich in dem Wohnmobil befanden, seien unverletzt geblieben. Darüber informiert die Feuerwehr Frankenthal, die gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Ludwigahafen im Einsatz war. Da die ersten Meldungen zunächst hätten Schlimmeres vermuten lassen, sei neben Rettungswagen und Feuerwehr auch ein Hubschrauber zur Unfallstelle entsandt worden, teilt die Autobahnpolizei mit.