Bei einem Auffahrunfall auf der A61 bei Frankenthal ist nach Angaben der Polizei ein 77 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Den Beamten zufolge war der Mann aus dem Raum Speyer am Freitag gegen 16 Uhr am Ende eines Staus in Richtung Süden ins Heck eines bremsenden Autos gekracht, weil er einen zu geringen Sicherheitsabstand zu dem Pkw vor ihm eingehalten habe. Das belgische Ehepaar in dem Mercedes habe bei der Kollision leichte Blessuren erlitten. Bei dem älteren Biker habe keine Lebensgefahr bestanden – er sei per Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik eingeliefert worden. Die beiden Unfallfahrzeuge haben laut Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ruchheim Abschleppdienste geborgen. Die Fahrbahn Richtung Speyer für eine Stunde vollständig gesperrt gewesen. Im daraus resultierenden Stau sei es zu weiteren Folgeunfällen gekommen, die jedoch jeweils mit leichtem Sachschaden. endeten. Nach Darstellung der Polizei auffällig: diverse Verstöße gegen die Vorschriften zur Rettungsgasse. Wer diese bei Stau zum Durchfahren nutze, müsse mit einem Bußgeld von 240 Euren, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.