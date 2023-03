Unter Einfluss von Medikamenten und ohne gültigen Führerschein hat ein 44 Jahre alter Mann einen mit Stahlträgern beladenen Lastwagen am Montagmorgen über die A61 bei Frankenthal gesteuert. Nach Angaben der Polizei endete die Fahrt in einer Kontrolle des Schwerverkehrskontrolltrupps – und das „für voraussichtlich eine längere Zeit“, wie es in der Pressemitteilung formuliert ist. Die Beamten hätten vor Ort festgestellt, dass die Fahrerlaubnisklasse zum Führen des 40-Tonners bereits seit Oktober 2022 abgelaufen gewesen sei. Das Verhalten des 44-jährigen Berufskraftfahrers habe zudem den Verdacht geweckt, er habe „berauschende Mittel“ konsumiert. Ein Drogenschnelltest hat das laut Polizei bestätigt. Bei der Durchsuchung der Fahrerkabine sei ein im Straßenverkehr verbotenes Opioid entdeckt worden. Dieses Schmerzmittel könne zu Schwindel und Sehstörungen führen. Dem Lkw-Fahrer sei eine Blutprobe entnommen worden, um Menge und Auswirkung auf die Fahrtüchtigkeit des Mannes zu bestimmen. Ihn erwarteten nun mehrere Anzeigen.