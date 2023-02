Offenbar deutlich erkennbar unter Einfluss von Drogen saß ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer am Steuer, den Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag auf der A61 bei Frankenthal aus dem Verkehr gezogen haben. Die Einsatzkräfte hatten ihn laut Pressemitteilung um 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden gestoppt und auf dem Parkplatz „Auf dem Hahnen“ kontrolliert. Dabei seien Anzeichen auf Rauschgiftkonsum aufgefallen. Ein Schnelltest habe den Verdacht bestätigt und positiv auf Amphetamine reagiert. Dem 37-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden Gegen ihn liefen nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.