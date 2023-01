[aktualisiert 15.58 Uhr] Bei der Kontrolle eines Lastwagens und dessen 62 Jahre alten Fahrers auf der A61 bei Frankenthal haben Beamten des Schwerlastkontrolltrupps der Polizei am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr festgestellt, dass vom Tankauflieger eine Flüssigkeit herabtropft, bei der es sich um einen Gefahrstoff handeln könnte. Das haben Spezialisten der daraufhin eingeschalteten Berufsfeuerwehr Ludwigshafen einem Polizeisprecher zufolge bestätigt. Bei der Substanz handele es sich um Natriumhydrogensulfid – ein Stoff, der nach Einschätzung der Einsatzkräfte gesundheitsgefährdend ist. Der Parkplatz „Auf dem Hahnen“, wo die Kontrolle stattfand, sei vorsichtshalber geräumt und gesperrt worden. Die Sperrung dauerte laut Polizei am Nachmittag an. Nach bisherigem Stand seien keine Personen oder Rettungskräfte verletzt worden. Die Feuerwehr habe die Bergung des Gefahrstoffs übernommen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt laut Pressebericht wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen. Der Verkehr auf der A61 sei von dem Zwischenfall nicht beeinträchtigt gewesen.