Betrunken, keinen Führerschein, ein nicht zugelassenes Auto: Bei der Kontrolle des 30 Jahre alten Fahrers eines Renault Clio hat die Autobahnpolizei Ruchheim auf der A61 bei Frankenthal nach eigenen Angaben am Montagabend einen Volltreffer gelandet. Der Mann sei gegen 22 Uhr einer Streife kurz vor dem Kreuz Ludwigshafen aufgefallen, weil er sehr langsam und in Schlangenlinien Richtung Speyer unterwegs war. Der Mann konnte den Beamten nach dem Anhalten keinen Führerschein vorweisen, räumte kurz darauf ein, gar keinen zu besitzen. In der Folge bestätigte sich der Verdacht der Polizisten, demzufolge der Renault nicht zugelassen sein könnte. Laut Pressemitteilung hatte der Mann kurzerhand Kennzeichen eines anderen Autos montiert. Diese seien sichergestellt worden. Nicht zuletzt ergab der Atemalkoholtest dann auch noch einen stattlichen Wert von 1,58 Promille.