Fahrerin und Beifahrer wurden bei einem Unfall am Samstag gegen 12 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer kurz nach der Autobahnauffahrt am Kreuz Worms verletzt. Laut Autobahnpolizei Ruchheim kollidierte die 26-jährige Fahrerin eines Citroën nach einem Überholvorgang mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin sei ihr Fahrzeug unkontrolliert über die Fahrbahn nach rechts auf eine landwirtschaftliche Fläche geschlingert und habe sich zweimal überschlagen. „Nachfolgende Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation rechtzeitig, konnten ausweichen, hielten auf dem Standstreifen an und leisteten vorbildlich Erste-Hilfe“, hebt die Autobahnpolizei hervor. Der 26-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, die Fahrerin erlitt ein Hals- Wirbelsäulentrauma. Der rechte Fahrstreifen musste für rund eine Stunde gesperrt werden, so die Polizei.