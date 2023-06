„Glücklicherweise nur leicht verletzt“ hat nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim ein 71 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen einen Unfall auf der A61 überstanden. Den Beamten zufolge war der aus Mannheim kommende VW-Fahrer am Autobahnkreuz Frankenthal in Richtung Koblenz unterwegs, als er beim Einfädeln einen Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen übersah. Infolge der Kollision mit dem Lkw sei der Kleinwagen gedreht worden, habe sich überschlagen und sei auf der linken Fahrbahnseite auf dem Dach liegengeblieben. Der 64-jährige Lkw-Fahrer blieb laut Pressemitteilung unverletzt. In der Folge sei der linke Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle für Bergung und Reinigung bis gegen 8 Uhr gesperrt gewesen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Ludwigshafen sowie die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim im Einsatz.