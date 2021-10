Hoher Blechschaden und drei leicht verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Autobahn 61 auf Höhe des Parkplatzes Am Hirschen, zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen. Laut Autobahnpolizei Ruchheim waren daran fünf Fahrzeuge beteiligt. Der Fahrer des vordersten Wagens hatte laut Polizei bremsen müssen, der Hintermann fuhr auf. Ein dritter Fahrer sei dann durch herumfliegende Fahrzeugteile in seiner Sicht behindert worden und ebenfalls auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls seien die Fahrzeuge aufeinandergeschoben worden. Über die Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler auf Nachfrage keine Auskunft geben. Laut Feuerwehr Frankenthal, die an dem Einsatz beteiligt war, waren einige der Autos so stark verkeilt, dass deren Batterie zunächst nicht abgeklemmt werden konnte. Für die Wehrleute endete der Einsatz laut Bericht gegen 9.45 Uhr.