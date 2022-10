Ein mit aufgeschäumten Dämmplatten beladener Lkw-Anhänger ist am Montagabend auf der A61 zwischen den Kreuzen Frankenthal und Worms komplett ausgebrannt. Das berichtet die Feuerwehr Frankenthal. Die Polizei beziffert den Schaden vorläufig mit rund 18.500 Euro. Als Ursache nennen die Ermittler einen technischen Defekt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 20.50 Uhr. Der Pressemitteilung zufolge seien Teile der brennenden Ladung beim Eintreffen der Wehr bereits in die Böschung gekippt gewesen, die ebenfalls Feuer gefangen hatte. Eine weitere Ausbreitung der Flammen hätten die Wehrleute eingedämmt und mithilfe von Schaum schließlich komplett gelöscht. Der Fahrer des Sattelzugs habe zudem größeren Schaden verhindert: Als er das Feuer im Anhänger bemerkte, habe er auf dem Standstreifen gehalten und die Zugmaschine inklusive des am Auflieger angebrachten Gabelstaplers in Sicherheit gebracht. Zur Ergänzung des eigenen Fuhrparks hatte die Frankenthaler Wehr ein Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nachalarmiert. Die Feuerwehr Frankenthal war laut eigener Darstellung mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort, die Ludwigshafener Kollegen mit zwei Fahrzeugen. Die Polizei hatte die A61 während des Löschens voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr an.