Die Autobahnpolizei-Station in Ruchheim meldet einen Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 17 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor dem Parkplatz „Auf dem Hahnen“ ereignet hat. Dem Bericht zufolge fuhr eine 22-jährige Skoda-Fahrerin im dichten Verkehr auf den VW eines 59-Jährigen auf. Dabei wurde dessen 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Den durch den Aufprall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, musste der linke Fahrstreifen bis etwa 19 Uhr gesperrt werden.