Totalschaden an zwei Fahrzeugen und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der A61 kurz hinter der Anschlussstelle Worms. Laut Polizeiautobahnstation Ruchheim befuhr gegen 13.40 Uhr ein 34-jähriger Mann auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer die linke Spur, als er wegen eines Fahrfehlers von der Fahrbahn nach links abkam. Um einen Aufprall auf die Mittelleitplanke zu verhindern, lenkte der Autofahrer nach rechts und berührte dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Peugeot-Transporter. Als Folge davon schleuderte der Nissan über die Fahrbahn gegen die Mittelleitplanke und von dort wieder zurück, ehe er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Dagegen zog sich der 31-jährige Transporterfahrer leichte Verletzungen zu, als sein Fahrzeug aufgrund des Touchierens ins Schaukeln kam und auf die Fahrerseite kippte. Der 31-Jährige kam in ein Krankenhaus, an beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden.