Auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt kommt es wegen Fahrbahninstandsetzungsarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 28. Oktober, 8 Uhr, und sollen bis Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, andauern. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern/Saarbrücken auf einer Länge von etwa 1800 Metern auf zwei verengten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt. Die Anschlussstelle Grünstadt bleibt in verkürzter Form nutzbar. In Richtung Mannheim gibt es keine Sperrungen. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und um Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigungen.