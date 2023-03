Im Verlauf der A6 Richtung Saarbrücken wird am Wochenende die Theodor-Heuss-Brücke für die Erneuerung der Fahrbahn gesperrt. Darauf macht die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH aufmerksam. Die Brücke, die nördlich von Frankenthal und Ludwigshafen über den Rhein führt, wird demnach zwischen Freitag, 17. März, 17.30 Uhr, und Montag, 20. März, 5 Uhr, nicht für den Verkehr von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen. Eine Umleitung sei ausgeschildert. In den Kalenderwochen 13 und 14 – also ab 27. März – plant die Gesellschaft nach eigenen Angaben Arbeiten im Bereich der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord.