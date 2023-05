Wegen Löscharbeiten war die Autobahn 6, Fahrtrichtung Mannheim, am Samstag gegen 12.30 Uhr im Bereich Frankenthal-Nord kurze Zeit voll gesperrt. Anrufer hatten die Autobahnpolizei alarmiert, weil ein mit Stroh beladener Anhänger in Brand geraten sei. Als die Beamten eintrafen, hatte der 66-jährige Fahrer sein Zugfahrzeug bereits abgekoppelt, um zumindest dieses vor den Flammen zu retten. Trotz schneller Löscharbeiten der Feuerwehr Frankenthal seien Anhänger und Ladung auf dem Standstreifen komplett ausgebrannt. Warum die Strohballen in Brand geraten waren, ist noch offen. Die Arbeiten der Hilfskräfte wurden laut Bericht erschwert, weil einige Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse bildeten. Zwei Autofahrer kassierten dafür ein Bußgeld.