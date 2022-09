Polizei und Feuerwehr melden einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord ereignet hat. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Bericht war ein Sattelzug in Fahrtrichtung Mannheim wegen eines technischen Defekts auf dem Einfädelungsstreifen liegen geblieben. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Kleinbusses auf das Heck des Sattelzugs auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus auf die Hauptfahrbahn der A6 geschleudert, wo er einen weiteren Pkw traf. Zwei der drei Fahrer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung des großflächigen Trümmerfelds musste die Fahrbahn Richtung Mannheim für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Frankenthaler Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, ebenso der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen sowie die Autobahnpolizei Ruchheim, die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.